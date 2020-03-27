Рига, , 13:42 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации, введённый правительством Латвии из-за пандемии COVID-19, пока не оказал существенного влияния на работу Рижского порта. Об этом, как пишет портал Diena. lv, сообщила представитель Рижского свободного порта Лиене Озола.

По ее словам, в течение последних двух недель порт принял и обслужил 119 судов, перевалив 908 000 тонн грузов. Она отметила, что самую большую часть переваленных через рижский порт грузов составили: каменный уголь, контейнеры, зерновые, лесоматериалы.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации.