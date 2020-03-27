Кампала, , 14:02 — REGNUM Руководство MTN Uganda, крупнейшей телекоммуникационной компании страны, отменило некоторые сборы на своей платформе мобильных платежей, чтобы стимулировать более широкое использование цифровых транзакций и не поощрять использование наличных денег. Все это было предпринято в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом передает информационное агентство Reuters.

В компании заявили, что на платформе прекратят взимать комиссию с транзакций между клиентами MTN. Предложение «предназначено для снижения риска передачи [коронавируса] во избежание физического обмена банкнотами», — говорится в заявлении MTN.

Этот шаг последовал за аналогичными мерами, введенными в Кении на прошлой неделе.

По информации журналистов агентства, пользователями службы мобильных платежей MTN являются 8 миллионов человек (из 13 миллионов всех абонентов компании). MTN Uganda — крупнейшая телекоммуникационная компания в Восточной Африке, которая является местным подразделением южноафриканской компании MTN Group.

Напомним, что в настоящее время в Уганде зарегистрировано 14 случаев заболевания COVID-19.