Ашхабад, , 13:26 — REGNUM С 25 марта стартовала кампания по севу хлопчатника в Ахалской, Балканской, Лебапской и Марыйской областях Туркмении, а 29 марта к ней присоединятся и аграрии Дашогузского региона, передает «Туркменистан сегодня».

Ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов приказал местным чиновникам увеличить посевные площади хлопковых полей до 620 тысяч гектаров.

Также глава государства установил план по урожаю хлопка, поручив собрать в общей сложности не менее 1 млн 250 тысяч тонн «белого золота».

Больше всего хлопка должны будут сдать государству земледельцы Марыйской области — 365 тысяч тонн. Затем следуют аграрии Лебапской области — 320 тысяч тонн, Ахалской области — 280 тысяч тонн и Дашогузской области — 275 тысяч тонн. Самый маленький план установлен для Балканского региона — лишь 10 тысяч тонн,

В кампании этого года будет задействовано более 7,6 тысячи тракторов, свыше 1,7 тысячи сеялок, более 5 тысяч хлопковых культиваторов и других видов сельхозтехники.