Бишкек, , 13:25 — REGNUM На специальный счет министерства здравоохранения Киргизии по борьбе с коронавирусной инфекцией поступило уже около 35 млн 294 тысячи сомов (более 34,4 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов сегодня, 26 марта.

По словам вице-премьер-министра Эркина Асрандиева пожертвованные гражданами, организациями и фирмами деньги на противодействие COVID-19 пока только накапливаются на спецсчете, но при этом не тратятся.

Чиновник отметил, что это происходит по причине отсутствия контроля за расходом этих финансов. Этим займется создаваемый сейчас общественный наблюдательный совет, в состав которого войдут депутаты республиканского парламента и представители общественных организаций.

«Мы хотим, чтобы это было прозрачно и публично. Чтобы завтра ни у кого не возникало вопросов о том, на что потрачены эти деньги», — подчеркнул вице-премьер Асрандиев.