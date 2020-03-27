Джакарта, , 13:22 — REGNUM В индонезийской ассоциации пальмового масла отметили, что экспорт пальмового масла в январе сократился на 35,6% до 2,39 млн тонн, сообщает Antara.

Издание отмечает, что сокращение экспорта пальмового масла частично связано с неопределенностью цен на нефть, а также возникновением коронавируса COVID-19 в ряде стран.

«Пандемия короны, поразившая почти весь мир, привела к замедлению глобальной экономической активности и снижению потребления растительных масел», — говорится в заявлении индонезийской ассоциации пальмового масла.

Снижение экспорта пальмового масла произошло в Китае на 381 000 тонн (на 57%), в Европейском союзе — на 188 000 тонн (на 30%), в Индии — на 141 000 тонн (на 22%), в США — на 129 000 тонн (на 64%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо призвал лидеров стран G20 совместно «выиграть две войны», а именно против коронавируса и против ослабления мировой экономики.

Читайте также: Президент Индонезии призвал лидеров G20 «выиграть две войны»