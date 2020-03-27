Москва, , 13:20 — REGNUM Вкладчики, забравшие деньги из банков, скорее всего, вложатся в недвижимость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 марта заявил глава люксембургского офиса консалтинговой группы «KRK Group» Никита Рябинин.

Президент РФ в своем обращении к гражданам страны заявил необходимости взимать налог с процентных доходов по вкладам на сумму от 1 млн рублей.

Рябинин не видит логики в массовом закрытии вкладов.

«Во-первых, если речь о том, чтобы просто забрать деньги, то это нелогично — тогда начисления процентов вообще не будет, то есть никакого смысла держать деньги в наличной форме нет. Во-вторых, массовый уход вкладчиков традиционно связан со страхом закрытия банков и потери средств, сейчас же речь не о таком сценарии», — рассуждает эксперт.

Он допускает, что часть вкладчиков может перевести средства в иные инструменты вложения, но это не будет критичное для банков число клиентов.

«К тому же эта инициатива давно обсуждалась, и вряд ли стала неожиданностью для клиентов с крупными вложениями. Что касается перевода средств в иные инструменты, скорее всего, это будет недвижимость, иностранная валюта, драгметаллы, — заявил Рябинин.