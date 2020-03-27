Ашхабад, , 13:20 — REGNUM Постоянно меняющиеся общемировые цены на нефть негативно влияют на производственные и финансовые показатели Туркмении. Об этом заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочего совещания с вице-премьер-министром Мыратгелди Мередовым и председателем госконцерна «Туркменнефть» Гуйчгелди Байгелдиевым, передает пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер констатировал, что всё это является следствием сложившейся в мировой экономике ситуации, которая привела к сокращению объёмов потребления нефти, бензина и дизельного топлива.

Бердымухамедов заслушал отчеты вице-премьера и главы «Туркменнефти», после чего отметил необходимость активнее перенимать мировой опыт по внедрению передовых технологий в нефтегазовой сфере, продолжать поиск и освоение новых месторождений газа и нефти.

По итогам совещания президент Туркмении поручил руководству «Туркменнефти» выработать новые формы сотрудничества с международными нефтегазовыми компаниями для освоения новых нефтяных залежей и добычи остаточных запасов нефти.