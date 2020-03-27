Ашхабад, , 13:18 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе правительственного совещания отдал распоряжение расширить интернет-торговлю и расширить систему доставки заказов в рамках реализацией Концепции развития цифровой экономики, передает «Бизнес Туркменистан».

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Туркменский лидер отметил, что в последнее время в стране активизировалась работа в сфере импортозамещения, в том числе в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности.

Заслушав доклады руководства министерства торговли, министерства текстильной промышленности, союза промышленников и предпринимателей, глава государства отметил необходимость расширения поставок за рубеж излишков выпускаемой в стране продукции и обеспечения внутреннего рынка продовольствием.

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