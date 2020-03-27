Ашхабад, , 13:14 — REGNUM В январе — феврале 2020 года Туркмения импортировала из Турции цемент на общую сумму $4,72 млн (367,2 млн рублей), передает «Trend» со ссылкой на официальные данные турецкой стороны.

Отмечается, что объем поставок увеличился примерно в 4,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

При этом в за первый месяц текущего года Туркмения закупила в Турции цемент на $1,22 млн (94,9 млн рублей), что почти в два раза больше, чем за январь предыдущего года.

А в феврале 2020 года импортировала уже на $3,5 млн (272,3 млн рублей), что превышает показатель февраля 2019 года почти в 9,6 раза.

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