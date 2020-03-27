Душанбе, , 13:08 — REGNUM За январь-февраль 2020 года количество грузоперевозок посредством железнодорожного и автомобильного транспорта в Таджикистане выросло на 3,6% (до 955 тыс. тонн) и на 8,7% (до 11,9 млн тонн) соответственно, сообщает агентство по статистике при президенте Таджикистана.

При этом за отчётный период всеми видами транспорта было перевезено порядка 12,9 млн тонн грузов, что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года больше на 9%.

В ведомстве отметили, что количество грузоперевозок, осуществляемых воздушным транспортом, по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года напротив снизилось на 7,5%. Таким образом, воздушные грузоперевозки за первые два месяца 2020 года составили лишь 135 тонн.

Что касается перевозки пассажиров, то в этом секторе за январь-февраль 2020 года было перевезено порядка 123 млн человек всеми видами транспорта, что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года больше на 12,4%. Однако показатели пассажироперевозок воздушным путём наоборот снизились до 112,7 тыс. человек или на 7,8% в сравнении с показателями за первые два месяца 2019 года.

Отмечается, что соседние страны сократили или вовсе ограничили транспортное сообщение с Таджикистаном в связи с ситуацией вокруг коронавируса. Но подобные ограничения не коснулись грузовых перевозок.