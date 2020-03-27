Душанбе, , 13:07 — REGNUM С начала 2020 года в Таджикистане было произведено около 483,8 тонн рыбы на общую сумму порядка 8,9 млн сомони или 885 тыс. долл. При этом власти страны потратили порядка 56,6 тыс. долл. на выращивание рыбы, а также проведение научно-исследовательских работ в данном секторе. Об этом сообщает «Авеста» со ссылкой на источник в профильных ведомствах страны.

В стране по большей части выращивается сазан, толстолобик, форель и белый амур.

На сегодня цена за один килограмм выращенной в стране рыбы составляет 40 сомони или почти 4 доллара. Однако стоимость форели на рынках и в супермаркетах может достигать 70 сомони или порядка 7 долларов за килограмм.

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