Москва, , 13:06 — REGNUM Правительство РФ готовит еще один пакет мер, направленных на стабилизацию в том числе экономической ситуации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 марта, об этом сообщил замглавы Минэкономразвития Алексей Херсонцев.

«Мы ожидаем, что еще будет ряд мер, чтобы более гибко и оперативно реагировать на ситуацию, а там, где возможно, пока уйти от традиционной бюрократии, которая в обычных условиях возможна и нужна, мы понимаем (сейчас), что ей можно, ну, не пренебречь, но отодвинуть до лучших времен», — сказал Херсонцев.

Госдума на пленарном заседании 31 марта намерена обсудить правительственный законопроект, направленный в том числе на поддержку малого и среднего бизнеса, туротрасли.