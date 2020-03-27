Минск, , 13:05 — REGNUM «Для нас жилье в Минске уже не проблема. Скажу честно, нам и не нужно столько строить жилья в Минске, ибо мы повторим печальный опыт Москвы. Я боюсь этого: чтобы Минск не превратился в Москву, Нью-Йорк, Лондон — в эти огромные конгломераты, где людей, как тараканов. Разве это жизнь?» — заявил 27 марта Александр Лукашенко, выступая перед работниками предприятия «Белгипс» в Минском районе.

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, в своём выступлении он комментировал перспективы застройки Минска. Он подчеркнул, что власти не будут работать с теми, кто хочет прийти в столицу постсоветской республики, «построить жилье и набить карманы за счет людей», сказано в официальном сообщении.

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«Не только наших: сейчас и россияне скупают в Минске квадратные метры», — добавил Лукашенко.

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