Москва, , 12:57 — REGNUM Изменения на нефтяном рынке будут происходить медленно, несмотря на развернувшийся кризис. Об этом 27 марта заявил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин в ходе онлайн-дискуссии на тему: «Нефтяные войны: согласиться нельзя уступить» на площадке клуба «Валдай».

"То, за чем действительно нужно следить, — это стоимость фондирования для этих (американских) компаний и доступность кредита. Потому что все эти новые скважины, вся эта активность фондировалась кредиторами или инвесторами. И большая часть облигаций этих компаний находилась в зоне высокого риска», — заявил Сорокин.

Сейчас доходность по ним резко возросла. Это значит, что любое новое финансирование будет стоить очень дорого для этих компаний — порядка 10%.

«В случае невозможности поднять финансирование, для новых игроков (ситуация) тяжела. Тогда активность будет снижаться. Но у нас есть Канада, Бразилия, Норвегия, ряд стран ОПЕК, которые не могут текущую цену выдерживать с точки зрения себестоимости добычи. И на всё это надо смотреть в комплексе», — указал он.

«Это не неделя-две, не месяц-два. Это год-плюс — тогда рынок может сбалансироваться. Но поскольку рынок живёт прогнозами и ожиданиями, то, как только будут видны сигналы этой балансировки, мы будем видеть восстановление цены», — подчеркнул Сорокин.

Он также добавил, что более конкретные оценки сильно зависят от того, сколь серьёзно будет протекать эпидемия коронавируса в ближайшие месяцы в мире.