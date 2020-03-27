Москва, , 12:56 — REGNUM В ситуации экономического кризиса, вызванного в числе прочих факторов и вспышкой коронавируса, российские работодатели будут решать свои проблемы за счёт работника. Об этом 27 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин.

«Причём если раньше традиционным для российской модели рынка труда был способ сохранения занятости, но снижения заработных плат, то теперь работодатели будут прибегать именно к увольнениям, — предположил он. — Причём интересно, как эти увольнения работодатель будет проводить. Проводить, например, сокращения штатов работодателю невыгодно. Это довольно дорого ему обойдётся. Поэтому, скорее всего, работодатель будет давить на работников, требуя от них подачи заявлений по собственному желанию. А работник у нас слабо организован. Профсоюзы, которые могли бы противодействовать такому давлению, тоже слабы. Работники в России плохо знают свои права и не умеют их защищать».

Поэтому, как полагает Кудюкин, работодатель в России будет без особого труда идти именно по этому пути — самому невыгодному и болезненному для работников.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появились данные, что в каждой пятой (20%) российской компании рассматривают возможность снизить зарплаты.

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