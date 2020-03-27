Москва, 27 марта 2020, 12:56 — REGNUM В ситуации экономического кризиса, вызванного в числе прочих факторов и вспышкой коронавируса, российские работодатели будут решать свои проблемы за счёт работника. Об этом 27 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин.
Поэтому, как полагает Кудюкин, работодатель в России будет без особого труда идти именно по этому пути — самому невыгодному и болезненному для работников.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появились данные, что в каждой пятой (20%) российской компании рассматривают возможность снизить зарплаты.
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