Санкт-Петербург, , 12:56 — REGNUM

Бизнес ждет от государства не только новых мер поддержки, но и скорейшего разъяснения механизмов применения уже анонсированных мер, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 27 марта, уполномоченный по защите прав предпринимателей Петербурга Александр Абросимов, комментируя данные Центра стратегических разработок.

Ранее РБК со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок сообщило, что из-за падения курса рубля и ограничений, вызванных пандемией коронавируса, 29% компаний уже «оптимизировали» фонд оплаты труда, сократив штат или зарплаты, снижать численность сотрудников намерены 50% компаний, снижать зарплаты — 20%.

« Разные виды бизнеса ждут от государства разных форм поддержки в сложившейся ситуации. Крупные компании, у которых есть значительные основные фонды, хотели бы получить доступ к льготному кредитованию — на 2−3 года, с минимальной процентной ставкой или вообще без неё, — с тем, чтобы сохранить объекты и персонал, а потом снова нарастить объемы.

Весь без исключения бизнес, и особенно малый, ждет приостановки взимания налогов. Не каникул, а именно прекращения взимания налогов на период нынешнего кризиса, хотя бы на полгода.

Есть и другие ситуации. Компании, попавшие под прямые запреты, должны тем не менее платить зарплаты, и они хотели бы получить компенсацию этих издержек. Бизнес, использующий импортные товары и комплектующие, из-за падения рубля зачастую находится на грани остановки.