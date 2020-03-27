Киев, , 12:24 — REGNUM В МВФ заявили о «значительном прогрессе» в переговорах о новой программе расширенного финансирования для Украины.

Соответствующее заявление сделала 26 марта директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева.

Вместе с тем, она обозначила условия, которые должен выполнить Киев для получения финансовой помощи: принятие законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе (т.н. «антиколомойский закон», который сделать невозможным возврат олигарху «Приватбанка») и продвижение земельной реформы.

«Это позволило бы быстро продвинуться вперед и завершить работу над параметрами нового договора, с доступом к большим ресурсам, чем предполагалось ранее», — отметила Георгиева.

ИА REGNUM напоминает, что 22 марта президент Владимир Зеленский с главой МВФ попросил увеличить размер будущей помощи Украине в связи с распространением коронавируса. По кулуарной информации, Киев рассчитывает получить от фонда сумму порядка 10 млрд долларов.

24 марта заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив заявила, что Киев ожидает от Фонда окончательного решения по финансованию в ближайшие 2 недели.

Власти Украины пытаются сейчас организовать внеочередную сессию Рады, на котором в том числе могут быть приняты вышеупомянутые законы.