Москва, , 12:23 — REGNUM В США спад активности в нефтяной отрасли ныне принесёт больший ущерб, чем это было, например, в 2014—2015 годах. Об этом 27 марта заявил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин в ходе онлайн-дискуссии на тему: «Нефтяные войны: согласиться нельзя уступить» на площадке клуба «Валдай».

"Главная проблема там, которую мы видим — это снижение активности. И эффект на добычу в Штатах от снижения активности сегодня будет гораздо большим, чем он был в 2014—2015 годах. Потому что фонд скважин сейчас намного больше, темпы, достигнутые индустрией, тоже намного выше», — заявил Сорокин.

«Мы прогнозировали где-то снижение на 1,5 млрд баррелей к концу года, но это при цене, опять же, 30−35, 30−40. При цене 25 эти темпы могут ускориться. Разные аналитические агентства дают сейчас прогнозы гораздо более агрессивные, чем то, что мы прогнозировали. Но я бы не списывал здесь возможность этих компаний повысить эффективность — апокалиптических сценариев для Штатов бы не строил. Они как индустрия достаточно эффективны и могут быстро сократить издержки», — подчеркнул он.