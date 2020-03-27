Москва, 27 марта 2020, 12:18 — REGNUM В России ситуация на рынке труда будет ухудшаться, считает вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 27 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса, которые показали, что в России каждая пятая компания (20%) планирует урезать зарплаты сотрудникам из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Как пояснил Шеин, то, что происходит в Европе, будет происходить и в России.
Как пообещал Шеин, этот вопрос будет обсуждаться в Госдуме не позднее, чем во вторник 31 марта.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, данные опроса, проведённого Центром стратегических разработок и опубликованные РБК, показали, что в России каждая пятая компания (20%) планирует урезать зарплаты сотрудникам из-за кризиса, вызванного коронавирусом. В каждой второй компании (50%) заявили, что, вероятно, снизят численность сотрудников примерно на 13%.