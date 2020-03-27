Москва, , 12:18 — REGNUM В России ситуация на рынке труда будет ухудшаться, считает вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 27 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса, которые показали, что в России каждая пятая компания (20%) планирует урезать зарплаты сотрудникам из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Как пояснил Шеин, то, что происходит в Европе, будет происходить и в России.

«Сказать, что российские органы государственной власти реагируют оперативно, нельзя. Они реагируют в правильном направлении, но несколько приторможенно. Соответственно мы видим сегодня динамичные графики по заболеваемости в России, аналогичные тем, что были в Западной Европе недели две-три назад, — сказал депутат. — Бизнес реагирует адекватно. Нерабочая неделя за счёт фондов организаций и предприятий — это уже некий вызов. Но здесь вопрос не столько к бизнесу, сколько к государству. Я уже полторы недели назад предлагал: тем работникам, которые окажутся в зоне карантина, выплачивать их заработную плату из Фонда социального страхования. Потому что карантин и больничный лист — это в принципе одно и то же».

Как пообещал Шеин, этот вопрос будет обсуждаться в Госдуме не позднее, чем во вторник 31 марта.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, данные опроса, проведённого Центром стратегических разработок и опубликованные РБК, показали, что в России каждая пятая компания (20%) планирует урезать зарплаты сотрудникам из-за кризиса, вызванного коронавирусом. В каждой второй компании (50%) заявили, что, вероятно, снизят численность сотрудников примерно на 13%.