Томск, , 12:11 — REGNUM Томская область поддержит предпринимателей в условиях распространения кооронавируса, сообщили ИА REGNUM 27 марта в региональной администрации.

В регионе реализуют план первоочередных мероприятий по поддержке бизнеса. Региональный план основан на поручениях президента РФ.

Позвонив на горячую линию центра «Мой бизнес» (901−000), представители малого и среднего бизнеса смогут получить всю информацию о предлагаемых льготах и видах поддержки.

В томском департаменте экономики организован колл-центр для мониторинга ситуации в туристической отрасли (716−743, 716−745).

Горячие линии действуют в Томской торгово-промышленной палате, в департаменте потребительского рынка администрации Томской области, ситуационном центре управления ФНС по региону и так далее.

В региональном плане поддержки бизнеса предусмотрена возможность получения предпринимателями льготных займов под 6% годовых. Процедура получения упрощена, график погашения — гибкий. Также речь идёт об имущественной поддержке. В частности, предприниматели, которые арендуют находящиеся в государственной собственности помещения, смогут получить отсрочку арендных платежей до конца 2020 года. Прорабатывается вопрос с подобной помощью для предпринимателей, арендующих муниципальные помещения.

Кроме того, по словам замгубернатора Томской области по экономике Андрея Антонова, предприятия региона смогут получить отсрочку по оплате коммунальных услуг. Этот вопрос прорабатывается.

Антонов пояснил, что субъекты МСП могут рассчитывать и на налоговые льготы:

«По поручению главы государства предприниматели получат отсрочку на шесть месяцев по всем видам налогов, кроме НДС».

Отсрочка по страховым взносам в социальные фонды предусмотрена для микропредприятий. Вводится полугодовой мораторий на подачу кредиторами заявлений о банкротстве предприятий.

Замгубернатора пояснил, что ситуация на рынке труда отслеживается. Власти обещают решить вопросы трудоустройства людей, которые могут потерять работу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области по состоянию на утро 27 марта было зарегистрировано два случая коронавируса.

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