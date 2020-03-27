Москва, , 12:11 — REGNUM В обществе наблюдается некоторая нервозность и социальная напряженность, однако бежать в банк и снимать вклады не надо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 марта заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Самое главное во всей этой ситуации со стороны граждан не делать скоропалительных выводов и не принимать решений, чтобы потом за это не жалеть. Следует очень аккуратно, вдумчиво, внимательно, глубоко относиться к предлагаемым изменениям и не делать скоропалительных выводов», — призвал Нилов.

Предложения, высказанные президентом РФ в ходе обращения относительно налогообложения процентов по банковским вкладам, еще предстоит обсудить Госдуме, Совфеду и подписать главе государства, напомнил парламентарий.

«Госдума никаких решений не принимала, у нас даже не было заседаний после обращения президента», — указал он.

Нилов считает преждевременными решения по закрытию вкладов.

«Сейчас бежать в банк и снимать вклады, конечно — эмоциональное решение. Я бы рекомендовал гражданам читать условия вклада, в договоре прописан срок действия. В том случае, если вы вклад досрочно закрываете, то все заработанные средства можно потерять, и тогда вопрос — зачем это было сделано. Спешить не надо», — заявил глава комитета Госдумы.

Президент РФ в своем обращении к гражданам страны заявил необходимости взимать налог с процентных доходов по вкладам на сумму от 1 млн рублей.