Киев, 27 марта 2020, 12:11 — REGNUM Украинская гривна сегодня, 27 марта, возобновила падение после кратковременной стабилизации и «пробила» психологический барьер в 28 грн за доллар, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В частности, Нацбанк на 27 марта установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,13 грн (26 марта курс был 27,95 грн).
Также регулятор сообщил, что накануне продал на межбанковском валютном рынке около 11 млн долларов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний. До этого три рабочие дня НБУ вообще не продавал валюту.
ИА REGNUM напоминает, что 26 марта Национальный банк Украины сообщил, что после долгой паузы получил партию наличных долларов из-за рубежа. Ранее в регуляторе утверждали, что резкое падение курса гривны связано, в том числе, с проблемами с доставкой в страну наличного доллара. Отметим, что еще в начале марта курс держался на уровне 23−24 грн за доллар.