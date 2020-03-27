Москва, , 12:03 — REGNUM Попытки изолировать Россию от мировых энергетических рынков приведут к полному развалу глобальной энергетической системы. Об этом 27 марта заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в ходе онлайн-дискуссии на тему: «Нефтяные войны: согласиться нельзя уступить» на площадке клуба «Валдай».

"Если переходить на фронтальные санкции, в том числе и переходить чуть ли не к запрету на потребление российской нефти — неважно под каким предлогом, тут вариантов может быть много, от Крыма до выхода из сделки ОПЕК+, как это ни анекдотично звучит, — но сейчас ситуация такова, что Россию нельзя взять и исключить из мирового энергетического пасьянса. Просто нет такой возможности», — заявил Симонов.

Есть ощущение, что возникает иллюзия, будто нефть уходит в прошлое и можно какие-то придумывать комбинации, где Россия вообще не является поставщиком, отметил эксперт.

«Эти комбинации иллюзорны, как мы понимаем, особенно для Европы. Про газ тоже забывать нельзя. Если уж мир переходит в состояние такого рода мер, тогда, по большому счёту, это будет означать вообще развал всей энергетической глобальной системы и переход к какой-то совершенно иной экономической модели. Мне даже страшно предсказывать, что это будет», — указал он.

«Думаю, что у европейцев определённый прагматизм должен сработать. То, тчо сейчас происходит, не должно отменять всё-таки серьёзный расчётов, энергетических балансов, особенно европейских. А США всегда были генераторами санкций и всегда предлагали эту идею, в том числе европейцам, что хорошо бы поменьше у России потреблять. Это была сознательная политика», — подчеркнул Симонов.