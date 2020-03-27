Уфа, , 12:03 — REGNUM Животноводческий комплекс на 2800 коров начнет работу в Башкирии летом текущего года. Ход его строительства обсудили 26 марта на совещании в формате «Инвестчас», передает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, строительство животноводческого комплекса «Семёно-Макарово» в Ермекеевском районе, стоимостью порядка 2,95 млрд рублей, ранее было одобрено инвестиционным комитетом Башкирии и началось в 2018 году.

По словам исполнительного директора компании «Северная Нива Башкирия» Пётра Дубянского, уже построены коровники и два доильно-молочных блока. При этом запустить работу комплекса планируется в конце июня текущего года.

По словам вице-премьера — министра сельского хозяйства Башкирии Ильшата Фазрахманова, этот комплекс является одним из самых крупных проектов в агропромышленном комплексе Башкирии.

Сообщается, что по результатам рассмотрения данного вопроса было принято решение о субсидировании части затрат на строительство и создание инженерной инфраструктуры.

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