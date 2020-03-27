Москва, , 11:56 — REGNUM Россию ждёт новый финансовый кризис. Такие неутешительные прогнозы делают экономисты на фоне пандемии нового типа коронавируса и падения мировых цен на нефть.

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При этом по оценкам аналитиков, на которых ссылается РБК, рецессия в России может наступить уже в 2020 году, при этом снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%. Кроме того, ещё более усугубить ситуацию и усилить спад экономики может неделя с 30 марта по 5 апреля, которая, согласно указу президента РФ, объявлена в России нерабочей.

«То, что у нас экономика переживет рецессию вместе со всем миром, это уже очевидно. И лишняя нерабочая неделя усилит этот спад», — заявил директор аналитического департамента «Локо-Инвеста» Кирилл Тремасов.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в своём обращении к согражданам 25 марта объявил нерабочей неделю в России с 30 марта. Такое решение принято в рамках противодействия распространению коронавируса. При этом заработная плата сотрудникам в период с 28 марта по 5 апреля будет сохранена. При этом работу в обычном режиме продолжат все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, банки, транспорт и органы власти всех уровней.