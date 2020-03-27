Киев, , 11:53 — REGNUM Энергетическая госкомпания «Нафтогаз Украины» имеет достаточный запас прочности и ликвидности для прохождения периода чрезвычайной ситуации, заявил глава правления компании Андрей Коболев вечером 26 марта эфире украинского телевидения.

Коболев подчеркнул, что «Нафтогаз» подготовлен к кризису, в том числе финансово.

«Я думаю, ближайшие три-четыре месяца для нашей ликвидности не будет существенных угроз», — сказал глава компании.

Чиновник уточнил. что «Нафтогаз» экономил средства еще в условиях подготовки к возможному прерыванию транзита со стороны России, что сейчас сработало для компании в плюс.

ИА REGNUM напоминает, что 25 марта правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации объявлена по всей стране сроком на 30 дней для борьбы с коронавирусом. До этого, 22 марта, правительство Украины приняло решение оставить Андрея Коболева во главе «Нафтогаза Украины» на следующие 4 года.