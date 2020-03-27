Фритаун, , 11:51 — REGNUM Распространение коронавируса в странах Африки к югу от Сахары заметно скажется на экономическом росте региона, лишив жителей средств к существованию или значительно ухудшив их финансовую ситуацию, спровоцирует сокращение торговли и инвестиций, а также вызовет резкое падение цен на сырьевые товары. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение Международного валютного фонда (МВФ).

В публикациях на веб-сайте МВФ высокопоставленные чиновники Департамента Африки сообщили, что они получили запросы на экстренное финансирование от более чем 20 стран региона и ожидают еще как минимум 10 в ближайшее время.

«Экономический рост всего региона серьезно пострадает. Как именно, все еще трудно сказать. Но ясно, что наш прогноз регионального экономического роста [региона] на апрель будет значительно ниже», — написали Абебе Аэмро Селассие, директор Африканского департамента МВФ, и Карен Онгли, глава миссии МВФ в Сьерра-Леоне.

По словам Селассие и Онгли, во время мирового финансового кризиса более десяти лет назад африканские страны не пострадали от значительного негативного воздействия на экономику, поскольку многие из них были менее интегрированы в мировые финансовые рынки и цепочки поставок. Уровень задолженности также был ниже, и у стран было больше возможностей для увеличения расходов в целях ускорения роста.

В условиях пандемии коронавируса правительства ряда стран были вынуждены закрыть границы и ограничить публичные собрания, что лишит многих их жителей оплачиваемой работы.

«Для наиболее уязвимого сообщества в регионе «социальное дистанцирование» невозможно. Понятие работы на дому осуществимо только для немногих», — писали Селассие и Онгли.

Более жесткие мировые финансовые условия ограничат доступ к финансам и задержат инвестиции и проекты развития в Африке, добавили они.

Падение цен на нефть на 50%, которое отмечалось с начала 2020 года, также окажет значительное влияние на экспортеров нефти в Африке.

«По нашим оценкам, каждые 10% снижения цен на нефть будут в среднем снижать рост экономик экспортеров нефти на 0,6% и увеличивать общий бюджетный дефицит на 0,8% от ВВП», — писали эксперты.

Тем не менее, они рекомендовали правительствам стран континента увеличить бюджетные расходы — в первую очередь на здравоохранение, а также на оказание широкой экономической поддержки, включая денежные переводы отдельным лицам и домашним хозяйствам, находящимся в затруднительном положении.

«Там, где это возможно, правительствам следует рассмотреть возможность адресной и временной поддержки таких сильно пострадавших секторов, как туризм. Например, временные налоговые льготы… смогут помочь устранить дефицит денежных потоков для затронутых предприятий», — написали они.