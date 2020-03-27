Москва, , 11:38 — REGNUM Россию выставляют как страну, которая спровоцировала ценовой шок на нефтяном рынке, что абсолютно не соответствует действительности. Об этом 27 марта заявил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин в ходе онлайн-дискуссии на тему: «Нефтяные войны: согласиться нельзя уступить» на площадке клуба «Валдай».

"Какие-то громкие заявления, или попытки повлиять на рынок никогда не были нашей целью просто ради того, чтобы что-то сделать. Мы всегда руководствовались здравым смыслом и экономикой. И во всех наших предложениях, в том, что мы предлагали сделать — продлить соглашения после первого квартала, — мы руководствовались теми же (принципами), — заявил Сорокин.

«У нас никогда не было цели влиять на рынок. В принципе, для нас были очень странные заявления, как в Financial Times, что нас называют страной, повлиявшей негативно на рынок. Но мы выступали категорически против любых потрясений и никаких действий, чтобы обрушить рынок, не предпринимали. Здесь достаточно очевидны все факторы, которые к этому привели», — подчеркнул он.