Москва, , 11:37 — REGNUM В России на фоне заявления президента РФ Владимира Путина о введении налога на проценты по вкладам резко возросло число клиентов российских банков, которые поспешили закрыть свои вклады и забрать наличные деньги. О сложившейся ситуации говорится в письме Ассоциации банков России, направленном на имя председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, передаёт РБК.

Читайте также: Песков на примере разъяснил действия по налогу по вкладам

По мнению банкиров, граждане просто не поняли сути и поддались слухам. В этой связи банки просят регулятор предоставить полную и подробную информацию и предлагаемом налоге и подробно разъяснить новые правила.

Также по теме: Налог с миллионных процентов по вкладам начнут взимать в 2022 году

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в ходе обращения к гражданам России президент страны Владимир Путин заявил о введении налога в 13% на доходы с инвестиций в облигации и вкладов, превышающих 1 млн рублей, в качестве меры поддержки российской экономики.

Налог в отношении процентных доходов начнёт действовать в 2021 году, то есть новая мера не затронет доходы от вкладов, полученные в 2020 году. Впервые уведомления об уплате налога в 13% с процентных доходов вкладчики получат в 2022 году.