Санкт-Петербург, 27 марта 2020, 11:33 — REGNUM
Участникам туристического рынка непонятно, как долго продлится нынешняя «карантинная» ситуация, но и это время они могут провести с пользой, проведя внутреннюю перестройку, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 27 марта, председатель комитета по туризму и индустрии гостеприимства «Деловой России» в Петербурге Ирина Семёнова, комментируя заявления руководителей Крыма и Краснодарского края.
Как сообщалось ранее, в Краснодарском крае на период нерабочей недели 28 марта — 5 апреля будут закрыты все торговые центры, парки и заведения общественного питания, приостановлены все новые бронирования и заселения в гостиницы. Власти Крыма в свою очередь объявили о введении режима «жёсткого карантина» и призвали граждан избегать любых публичных контактов, в гостиницы можно будет заселиться только при наличии справки об отсутствии коронавируса. Авиасообщение с зарубежными странами приостановлено.