Санкт-Петербург, , 11:33 — REGNUM

Участникам туристического рынка непонятно, как долго продлится нынешняя «карантинная» ситуация, но и это время они могут провести с пользой, проведя внутреннюю перестройку, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 27 марта, председатель комитета по туризму и индустрии гостеприимства «Деловой России» в Петербурге Ирина Семёнова, комментируя заявления руководителей Крыма и Краснодарского края.

Как сообщалось ранее, в Краснодарском крае на период нерабочей недели 28 марта — 5 апреля будут закрыты все торговые центры, парки и заведения общественного питания, приостановлены все новые бронирования и заселения в гостиницы. Власти Крыма в свою очередь объявили о введении режима «жёсткого карантина» и призвали граждан избегать любых публичных контактов, в гостиницы можно будет заселиться только при наличии справки об отсутствии коронавируса. Авиасообщение с зарубежными странами приостановлено.

« Сейчас участникам рынка непонятно, как будет развиваться ситуация, как долго продлится нынешнее пике. Рекламировать свои услуги сейчас нерентабельно и смысла не имеет. Однако и это время можно провести с пользой.

Сейчас и компаниям, и курортам нужно перестроиться, посмотреть и подумать, как они будут жить после карантина, как они должны изменить свою работу, какие новые фишки придумать. Часть служб перешли на удаленную работу — стоит подумать, может быть, им так и нужно работать. Сейчас есть время учиться новым подходам в работе, доступных материалов для изучения предостаточно.