Салехард, , 11:32 — REGNUM На Ямале муниципальным властям рекомендуется в максимально короткие сроки вдвое снизить по единому налогу на вменённый доход (ЕНВД) в связи со сложной экономической ситуацией во время карантинных мероприятий по COVID-19. Об этом на пресс-конференции 27 марта заявила директор департамента экономики ЯНАО Светлана Гусева.

База расчёта для ЕНВД должна снизиться с 15% до 7,5%. В общем расчёте это повлечёт двукратное снижение налога.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты Заксобрания ЯНАО приняли 26 марта изменения в региональный закон о налоговой ставке для налогоплательщиков, применяющих «упрощёнку» и выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, с 5% до 1% с 1 января по 31 декабря 2020 года.

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