Уфа, , 11:37 — REGNUM Ограничение на движение большегрузов в весенний период текущего года отменено в Уфе. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба горсовета Уфы.

По сообщению пресс-службы ведомства, данное решение было принято 27 марта на дистанционном внеочередном заседании городского Совета Уфы в целях исполнения плана первоочередных мероприятий для обеспечения устойчивого развития экономики в связи с распространением коронавируса, утверждённого правительством РФ.

Сообщается, что в текущем году в городской бюджет поступило 6,2 млн рублей в счет возмещения ущерба, причиненного автодорогам города. Эти средства будут возвращены перевозчикам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 4 марта текущего года депутаты городского Совета Уфы приняли решение о временном ограничении движения тяжеловесных транспортных средств в Уфе для сохранения автомобильных дорог с 25 марта по 23 апреля текущего года.

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