Москва, , 11:20 — REGNUM Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,2% и составляет немногим более $26 за баррель. Таковы данные торгов 27 марта на лондонской бирже ICE.

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Так, по состоянию на 11:00 мск цена нефти этого сорта торгуется на уровне $26,02 за баррель. Стоимость нефти WTI росла на 0,8% — до $22,79 за баррель.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне мировые цены на нефть также демонстрировали падение на Лондонской бирже. Майские фьючерсы Brent упали в цене на 81 цент (2,96%), до $26,58 за баррель. Майские фьючерсы WTI подешевели на $1,40 (5,72%) до $23,09 за баррель.