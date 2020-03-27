Санкт-Петербург, , 11:12 — REGNUM Скупка валюты станет основным способом «инвестирования» для граждан, которые сейчас снимают средства со своих вкладов, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 27 марта, декан Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Рогова, комментируя обращение Ассоциации банков России.

Ранее РБК сообщило, что руководители Ассоциации банков России направили письмо главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, в котором заявили, что после заявлений Владимира Путина о введении налога с доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей, резко выросло количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных.

« На мой взгляд, власти очень плохо разъяснили гражданам ситуацию. Собственно говоря, разъяснений почти и не было. Надо было объяснять, что взимать эти проценты начнут не прямо сейчас, что речь идет о налоге с процента, а не с самого вклада. Это помогло бы сбить накал. С такими объяснениями следует выступить как можно скорее.