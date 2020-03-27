Рига, , 11:10 — REGNUM Государственная касса Латвии разместила облигации на 500 млн евро со сроком погашения в 2026 году на торгах, которые организовали банки. Об этом, как пишет портал Dienas Business, сообщил министр финансов Латвии Янис Рейрс.

По его словам, доходность для инвесторов составит 0,406% к фиксированному купону при положительной ставке 0,375%.

Отмечается, что эмиссия ценных бумаг была размещена Barclays, J.P. Morgan и Societe Generale. Финансовые средства будут использованы правительством Латвии для преодоления последствий пандемии COVID 19.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии был введен режим чрезвычайной ситуации.