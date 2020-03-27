Пекин, , 11:14 — REGNUM Китай закупил рекордный объём российской нефти — 1,6 млн тонн с поставкой в ближайшие четыре недели. Таковы данные трейдеров, сообщает 27 марта Reuters.

Закупка произошла на фоне низкой цены на российскую нефть сорта Urals и сокращения спроса в европейских странах. При этом в январе закупленный объём также был рекордным на тот момент и составил 1,2 млн тонн.

Теперь китайская Unipec купила около 800 тыс. тонн нефти Urals в балтийских портах. Поставка сырья ожидается во второй половине марта. Ещё примерно 500 тыс. тонн должны быть поставлены в начале апреля. Ещё 300 тыс. тонн Urals будут доставлены в Китай в первой половине апреля танкером VLCC, заказанным компанией Shell.