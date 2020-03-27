Москва, , 10:57 — REGNUM Евросоюз это не самостоятельная структура, а инструмент политики США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 марта заявил политолог Владимир Шаповалов. Так он прокомментировал новость о том, что саммит ЕС утвердил решение о начале переговоров по вступлению в Евросоюз Албании и Македонии.

«Прежде всего, надо обратить внимание на то, что Северная Македония только что стала членом НАТО, — сказал Шаповалов. — И если мы посмотрим, как последние 30 лет развивались НАТО и ЕС, то увидим, что это развитие шло синхронно. Те или иные страны Восточной Европы зачастую одномоментно становились членами и НАТО и ЕС. Данная синхронизация не случайна. Она свидетельствует о том, что ЕС не является самостоятельной структурой. В определенном смысле это продолжение той политики экспансии на Восток, которую ведут США. Для многих стран вступление в ЕС рассматривается как бонус, а вступление в НАТО, как обязанность. Две структуры продаются в одном пакете».

Напомним, как сообщалось ранее, государственный секретарь США Майк Помпео заявил о том, что США приветствуют старт переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС.

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