Москва, , 10:54 — REGNUM Российская валюта незначительно укрепилась 26 марта вопреки отсутствию позитива по коронавирусу и негативной статистике из США. COVID-19 продолжает доминировать в новостях, из-за чего опасения касательно состояния мировой экономики по-прежнему сохраняются, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Дополнительным негативом являются данные по рекордно возросшему числу обращений за пособием по безработице из США. Несколько нивелировать негативный эффект помогает скорый ввод поддержки американской экономики на 2 трлн долларов, одобренный Сенатом.

Нефть — один из главных драйверов российской валюты — тяготеет к снижению. Судя по всему, участники рынка сомневаются в эффективности видеопереговоров между представителями энергетического сектора США и Саудовской Аравии на следующей неделе. Ожидается, что Белый дом собирается надавить на королевство и заставить его ограничить производство нефти.

Поддержку курсу оказывают продажи валюты Центробанком из ФНС — объемом порядка 170 млн долларов в день — и экспортеров, которые обменивают валютную прибыль для уплаты налога.

Следующая неделя нерабочая, так что компании будут стараться аккумулировать необходимые суммы заранее. Ожидается курс вблизи отметки в 77,50 за доллар», — считает эксперт.

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