Москва, , 10:48 — REGNUM Накануне обвала Россия пыталась всеми силами затормозить снижение цены на нефть продлением действия соглашения в рамках ОПЕК+. Однако это не предполагало таргетирование определённой цены на нефть. Об этом 27 марта заявил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин в ходе онлайн-дискуссии на тему: «Нефтяные войны: согласиться нельзя уступить» на площадке клуба «Валдай».

"Наше предложение, — мне кажется, время показало, что оно было правильное, — было в том, чтобы продлить действие соглашения, которое на тот момент действовало. То есть добровольное ограничение всеми странами для того, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация», — заявил Сорокин.

«Это однозначно не привело бы к росту цен. Но напомню, что таргетирование цены никогда не было целью соглашения. Всегда задачей соглашения было именно уравновесить рынок, достичь этого баланса спроса и предложения. Какая цена при этом установится, так тому и быть — это рынок. На наш взгляд, справедливая цена, которая позволяет рынку функционировать нормально, она находится в диапазоне 45−55 долларов. Это цена, которая не даёт прирастать дорогим проектам, которые объективно миру не очень нужны, но при этом цена, которая позволяет спросу стабильности расти», — пояснил он.