Москва, , 10:42 — REGNUM В феврале 2020 года стало понятно, что в случае распространения эпидемии коронавируса обвал цен на нефть будет неизбежен. Об этом 27 марта заявил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин в ходе онлайн-дискуссии на тему: «Нефтяные войны: согласиться нельзя уступить» на площадке клуба «Валдай».

"Наш анализ в феврале показывал, что как-то кардинально повлиять при абсолютно полной неопределённости, высокой вероятности распространения вируса за границами Китая — как-то существенно повлиять (на цены) невозможно. Потому что даже сокращения изначально на 600 тыс. баррелей, которое обсуждалось, потом полтора млн — это капля в море по сравнению с тем ударом, который вирус нанёс мировой экономике», — заявил Сорокин.

«Мы сейчас видим снижение потребления потенциально доходит в моменте до 15 млн, в ближайшие недели и 20 млн баррелей в сутки. Это, конечно, несопоставимо с возможностями любых групп производителей. И предпринимать действия, которые не принесут эффекта — это не всегда рационально», — подчеркнул он.