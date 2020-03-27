Москва, , 10:50 — REGNUM Признаки картельного сговора выявлены на рынке гречневой крупы. Об этом заявил 27 марта глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

Он напомнил, что в случае подтверждения подозрений виновным грозит уголовная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, внимание к ценам на гречку усилилось на фоне распространения коронавируса и повышения спроса на основные продукты питания. Росстат зафиксировал наибольшее подорожание сахара, гречневой крупы, лука и картофеля. Так, гречка за неделю с 17 по 23 марта подорожала в среднем на 2,8%.

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