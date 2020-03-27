Москва, , 10:31 — REGNUM 60% мирового потребления нефти составляют траты на передвижение. Об этом 27 марта заявил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин в ходе онлайн-дискуссии на тему: «Нефтяные войны: согласиться нельзя уступить» на площадке клуба «Валдай».

"Если вы посмотрите на структуру потребления нефти в мире, то где-то 60% в мире уходит на мобильность — передвижение на личном автотранспорте, это корабли, это самолёты. В 7−9 млн баррелей в сутки в зависимости от того, как рассчитывать. На авиакеросин уходит почти 9−10% мирового потребления», — заявил Сорокин.

Введение мер карантина, естественно, бьёт по всем ключевым аспектам потребления нефти.

«В первую очередь останавливается авиасообщение. Дальше, естественно, передвижение граждан очень сильно уменьшается, потому что самоизоляция и карантин приводят к снижению передвижения, а это ещё примерно половина от спроса на мобильность в целом», — указал он.

«Естественно, (потребление) полностью не останавливается — и Китай полностью не ушёл на карантин. Но очень сильно ограничивается», — подчеркнул Сорокин.