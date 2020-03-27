Ярославль, , 10:27 — REGNUM Крупные и средние предприятия Ярославской области отпустят сотрудников на продолжительные выходные с 30 марта по 5 апреля. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

«В их числе «Автодизель», «ОДК-Сатурн» и другие. Продолжат работать в штатном режиме предприятия непрерывного цикла, такие как ПАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «ЯНПЗ имени Д.И.Менделеева», а также отдельные литейные и гальванические цеха других производств. При этом персонал, не задействованный в основной деятельности, уйдет на выходные», — сообщил Максим Авдеев.

Не остановят деятельность предприятия, производящие медицинские изделия (ООО «Ферропласт Медикал», ООО «Викамед Текнолоджиз», АО «ПЦ ЭкоСтиль» и др.), лекарственные препараты и пищевые продукты.

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