Ярославль, 27 марта 2020, 10:27 — REGNUM Крупные и средние предприятия Ярославской области отпустят сотрудников на продолжительные выходные с 30 марта по 5 апреля. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.
Не остановят деятельность предприятия, производящие медицинские изделия (ООО «Ферропласт Медикал», ООО «Викамед Текнолоджиз», АО «ПЦ ЭкоСтиль» и др.), лекарственные препараты и пищевые продукты.
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