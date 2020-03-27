Москва, , 10:23 — REGNUM Напряжённая ситуация на рынке нефти начала складываться в течение 2019 года. Об этом 27 марта заявил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин в ходе онлайн-дискуссии на тему: «Нефтяные войны: согласиться нельзя уступить» на площадке клуба «Валдай».

"Ситуация которая сегодня сложилась, сложилась из-за ряда факторов. Уже в течение прошлого года, постоянно мониторя рынок, находясь в контакте со всеми ключевыми участниками, уже видели определённые моменты, что в 2020, 2021 году из-за роста предложения в странах, не участвующих в ограничения добычи ОПЕК+ мы можем оказаться в достаточно напряжённой ситуации — с точки зрения того, что перепроизводство начинало проглядываться», — заявил Сорокин.

«Небольшое, несколько сот тыс. баррелей. Но тем не менее начинало проглядываться. Особенно высоки были риски в случае, если мировая экономика замедлится. Этот сценарий прорабатывался. И это одна из причин, по которой было принято решение продлить соглашение ОПЕК+ на 1 квартал 2020 года, чтобы избежать повышения добычи странами ОПЕК+ в период сезонально низкого спроса», — подчеркнул он.