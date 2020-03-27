Вашингтон, , 10:20 — REGNUM В связи с распространением коронавируса руководство южнокорейской компании LG Electronics приняло решение временно закрыть завод по производству стиральных машин в США. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, завод в Кларксвилл штат Теннесси будет закрыт на две недели с 30 марта по 12 апреля.

Известно, что на заводе, на котором производят 100 тыс, стиральных машин в месяц, работают около 600 человек.

Напомним, что в связи со строгой изоляцией 75 регионов Индии из-за коронавируса южнокорейская компания приостановила работу завода по производству бытовой техники в Ноиде и завода по производству смартфонов в Пуне с 23 по 31 марта.

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