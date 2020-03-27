Новосибирск, , 10:07 — REGNUM Депутаты горсовета Новосибирска обратились к федеральным, региональным и городским властям с просьбой поддержать субъекты малого и среднего предпринимательства, пострадавших от ухудшения ситуации в связи с коронавирусом. Обращения адресованы председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину, губернатору Новосибирской области Андрею Травникову и мэру Новосибирска Анатолию Локтю.

«В условиях обострения ситуации, связанной с распространением во многих регионах Российской Федерации новой коронавирусной инфекции, субъекты малого и среднего предпринимательства сталкиваются с огромными финансовыми потерями, вызванными снижением спроса на многие сферы услуг, — говорится в письме Михаилу Мишустину, — В сложившихся беспрецедентных условиях субъекты малого и среднего предпринимательства оказались в зоне риска. В настоящее время уже серьёзно пострадала сфера туризма, сфера общественного питания и услуг, многие предприятия, организации и миллионы предпринимателей по всей стране находятся на грани разорения».

Горсовет Новосибирска считает, что «органам государственной власти всех уровней необходимо поддержать субъекты малого и среднего предпринимательства, которые оказались наиболее уязвимы, и установить дополнительные меры поддержки, способные обеспечить таким организациям возможность продолжить устойчивую работу в сложившихся непростых условиях».

Депутаты просят Мишустина разработать на период ограничительных мер механизмы прямой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в виде компенсации их финансовых потерь.

В обращении к губернатору парламентарии в числе прочего просят временно освободить предпринимателей от уплаты налога на имущество организаций и предоставить им отсрочку арендной платы по договорам аренды имущества.

Мэра они попросили о временном освобождении от уплаты земельного налога.