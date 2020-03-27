Москва, , 10:05 — REGNUM Вкладчики российских банков начали закрывать вклады и снимать со счетов наличные деньги. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной, сообщает 27 марта РБК со ссылкой на текст обращения.

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.

В банках полагают, что клиенты отреагировали на слова президента, не поняв суть нововведений. В результате распространились слухи и версии о том, кому, когда и как придётся уплатить налог.

Отсутствие разъяснений «может спровоцировать «набег» на банки, первые признаки которого уже видны», предупредили в письме представители АБР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов разъяснил, что налог в 13% с процентных доходов обязаны будут заплатить вкладчики, чей доход по банковским вкладам превышает 1 млн рублей.

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