Пекин, , 09:47 — REGNUM Китайские исходящие нефинансовые инвестиции (ODI) выросли на 1,8% в годовом исчислении за первые два месяца 2020 года, сообщили 26 марта в Министерстве коммерции КНР.

Нефинансовые ODI Китая составили 107,86 млрд юаней (около $15,5 млрд) за первые два месяца года. Китайские компании увеличили инвестиции в 48 стран «Пояса и пути» за указанное время до $2,72 млрд, что на 18,3% выше, чем годом ранее. В основном китайские инвестиции пошли в сектора лизинга и бизнес-услуг, оптовых и розничных продаж, производства и добычи.

Объем вновь заключенных сделок вырос на 38,3% в годовом исчислении и достиг 215,03 млрд юаней, из которых львиную долю заняли крупные проекты. Число вновь заключенных сделок по иностранным проектам в контрактной стоимости превысили $30 млн по 115 контрактам, что на 29% выше, чем годом ранее.