Москва, , 09:47 — REGNUM Основные причины бедности в России — безработица, нехватка рабочих мест и низкие доходы граждан (по 32%). Таковы данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Также среди причин бедности респонденты назвали лень (17%). плохую политику властей (9%), высокие цены (5%), алкоголизм и наркоманию (4%). 10% затруднились ответить.

На вопрос, какие причин чаще всего ведут к бедности. Большинство граждан ответили: проблемы с работой (57%), вредные привычки (45%), плохая экономическая ситуация в городе, в регионе (25%).

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 15 марта 2020 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, больше всего тревожит жителей России рост цен и бедность, обнищание большинства населения.

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