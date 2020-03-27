Москва, , 09:31 — REGNUM Экономический кризис, вызванный коронавирусом, принял особенно тяжелые формы в странах традиционно относимых к центру капитализма — США, ЕС, Япония и Великобритания. Об этом 27 марта своей странице в социальной сети Facebook написал экономист Василий Колташов.

«Кризис, который уже стали даже называть коронакризисом, распространяется на все страны мира, — считает экономист. — Ситуация особенно сложна в странах традиционно относимых к центру капитализма — это США, ЕС, Япония и Англия. Эммануэль Макрон заявил об ожидающем Францию «беспрецедентном экономическом кризисе». Дональд Трамп, сперва не желал замечать новой ситуации, но после вынужден был тоже заговорить о проблемах в экономике. В хоре голосов слышен и известный американский экономист Нуриэль Рубини. Он считает: нынешняя эпидемия перерастет в крупный экономический и геополитический кризис. Его беспокоит падение фондового рынка и разрыв связей между экономками, которые часто связаны с мерами карантина. Но тут начинаются серьезные отличия в развитии процесса (степени жесткости карантина и реакции прессы) между назваными странами и государствами с куда менее финансиализированной экономикой».

Как пояснил экономист, если взять Россию как пример, то несмотря на не уникальность карантина и даже общественного внимания к проблеме коронавируса, кризис в РФ будет проходить иначе. Экономика уже получила удар с рынка сырья и продовольствия, где цены упали. В США же сдувание биржевого пузыря никак не может быть признанным близким к завершению.

«ФРС только начинает операцию по обмену мусорных бумаг на доллары. Потому при общем напряжение в мире из-за этого кризиса (являющегося новой волной кризиса, в котором мир живет с 2008 г.) страны будут из него выходить по-разному», — подытожил Колташов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее прозвучало мнение, что экономика России начнет оживать с июля 2020 года.